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Sağlık Bakanlığı Kayseri’deki Filyasyon Çalışmalarını Başarılı Buldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ve Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Halil Şen, Kayseri’deki filyasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi.
İncelemeler sırasında Çömçe ve Şen’e, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ve Başkan Yardımcısı Hacı Bedir eşlik ettiler.
Merkezde hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüklerini ziyaret ederek, filyasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Çömçe ve Şen daha sonra Göçmen Sağlığı Merkezine geçerek verilen hizmetleri yerinde incelediler.
Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, “Kayseri ziyaretimizde filyasyon çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme imkânımız oldu. Bu mücadelede en çok önemsediğimiz konu olan filyasyon çalışmalarının Kayseri’de özverili ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü gördük. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olmalarını ve temasta bulundukları kişileri gizlemeden virüsle mücadelemizde bize destek olmalarını istiyoruz” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ve Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Halil Şen, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimizi ziyaret ettiler. Kendilerine, Kayseri’de filyasyon çalışmalarımızın kaç kişilik ekiple yürütüldüğü, neler yapıldığı ve çalışmalarda elde edilen istatistikler hakkında bilgiler vererek değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
Bu mücadelenin olmazsa olmazı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemine de değinen İl Sağlık Müdürü Benli, “Kurallara uyarak, hem sağlık personelimizin yükünü azaltmış oluruz, hem de sevdiklerimizin virüsten etkili bir şekilde korunmasını sağlarız. Ayrıca filyasyon çalışmaları sırasında temaslı bilgilerinin pozitif hastalarımız tarafından gizlendiğini duyuyoruz. Bu bilgiler koronavirüsle olan mücadelemizde çok önemli ve eksiksiz olarak ekiplerimize verilmesi gerekmektedir. Bu konuda hastalarımızı sağduyulu olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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