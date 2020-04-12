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Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin günlük olarak dağıtımına başlandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanan maskeler, Kırıkkale Valiliğine gönderildi.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderilen maskeler, il merkezinde ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanan maskeler, Kırıkkale Valiliğine gönderildi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderilen maskeler, il merkezinde ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan vatandaşlara cadde, sokak, minibüs ana durakları ve pazar yeri gibi alanlarda maske temin ediliyor. Ücretsiz maskelerin dağıtımı, il ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Gurubu ve Belediye ekipleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor.
Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının, Korona virüs önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının devam edeceği bildirildi.

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