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Sağlık Bakanlığından Antalya’ya 5 yeni ambulans

ANTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 yeni ambulansın daha Antalya’ya gönderildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya’da kullanılmak üzere 5 yeni ambulans daha gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 yeni ambulansın daha Antalya’ya gönderildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya’da kullanılmak üzere 5 yeni ambulans daha gönderildi. 90’ı kara ambulansı olmak üzere ambulans sayısı Antalya’da 99’a yükseldi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "İlimizde faal olarak 62 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu görev yapıyor. 85 adet kara ambulansı, 2 adet 4x4 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, bir obez ve yoğun bakım ve 3 motosiklet ile 1 hava ambulansı olmak üzere 94 adet ambulansımız bu istasyonlarda kullanılıyor. Yeni ambulanslarla bu sayımız 99’a yükseldi" ifadelerinde bulundu.
Yeni gelen 5 ambulans törenle 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Kaş, Konyaaltı, Muratpaşa, Serik ve Aksu’da bulunan istasyonlarda kullanılacak olan tam donanımlı bu 5 yeni ambulans ile kara ambulansı sayısı 90’a çıktı.

"En ulaşılabilir acil sağlık hizmeti"
2019 yılında 141 bin 596 adet vaka için çıkış yapıldığını hatırlatan Hülür, "Kentsel Vaka Ulaşım Oranı 91,96, Kırsal Vaka Ulaşım Oranı 91,55’dir. Acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşmada saniyelerin bile çok önemli olduğu bir gerçektir. Vakaya ulaşım oranımız çok iyi düzeyde olmasına rağmen hedefimiz bu oranları daha da yukarı çekmektir. Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 922 personel görev yapıyor. Tam donanımlı ambulanslarımız ve alanında uzman ekiplerimiz ile Antalya halkına en ulaşılabilir acil sağlık hizmetini sunma çabası içindeyiz. Ayrıca 2019’da helikopter ambulansla 173, uçak ambulansla 10 vakaya müdahale edildi. Çoğunluğu kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları ile yenidoğan hastalıkları olmak üzere 2019 yılında 173 vaka, hava ambulansı ile taşındı. Bu vakalar ağırlıklı olarak Kaş, Demre, Finike, Elmalı ilçelerimizden merkez hastanelere nakledildi" diye belirtti.

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