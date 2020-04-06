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Sağlık çalışanları için moral mesajı

SİNOP HABERLERİ  | 06.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop Gençlik Kolları, sağlıkçılara moral ve destek vermek amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi bahçesine pankart astı.AK Parti Gençlik Kolları tarafından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bahçesine “Korona virüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

AK Parti Sinop Gençlik Kolları, sağlıkçılara moral ve destek vermek amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi bahçesine pankart astı.
AK Parti Gençlik Kolları tarafından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bahçesine “Korona virüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” yazılı pankart asıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Gençlik Kolları Doğancan Al, “Bu zor süreçte yoğun gündem korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımızın verdiği özverili çalışmalarda dolayı gençlik kolları olarak hastanenin giriş bahçesine sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla bir pankart astık. Gerçekten emekleri çok büyük. Her birine kolaylıklar diliyorum” dedi.

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