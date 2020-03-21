YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 23:01 | Son Güncelleme

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi, baklava ikram etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.

Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yanı sıra başhekimliğinin bulunduğu Yenikent Mahallesi'ndeki çok sayıda vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, görevli sağlık çalışanlarına baklava da ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
Anahtar Kelimeler:
alkış Destek sağlık çalışanları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Eskişehir’de Feci İş Kazası

Eskişehir’de Feci İş Kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.