Sağlık çalışanlarına konserle destek verdiler

Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla konser verdi.

Belediye ekipleri, sağlık çalışanlarına moral için 112 Komuta Kontrol Merkezi yerleşkesine sahne kurdu.

Daha önce de "Evde kal Van" sloganıyla vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sokaklarda mini konserler veren müzik grubu, Komuta Kontrol Merkezinde de sağlık çalışanlarına eğlenceli anlar yaşattı.

Seslendirilen şarkılara eşlik eden sağlık çalışanları, salgın sürecinde yaşadıkları yoğun ve stresli günleri bir nebze de olsa unutma imkanı buldu.

Sahneye çıkarak Kürtçe türkü söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanına meslektaşları alkışlarla eşlik etti.

