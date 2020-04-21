YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Sağlık çalışanlarına konserle destek verdiler

Sağlık çalışanlarına konserle destek verdiler

VAN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanlarına konserle destek verdiler

Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla konser verdi.

Belediye ekipleri, sağlık çalışanlarına moral için 112 Komuta Kontrol Merkezi yerleşkesine sahne kurdu.

Daha önce de "Evde kal Van" sloganıyla vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sokaklarda mini konserler veren müzik grubu, Komuta Kontrol Merkezinde de sağlık çalışanlarına eğlenceli anlar yaşattı.

Seslendirilen şarkılara eşlik eden sağlık çalışanları, salgın sürecinde yaşadıkları yoğun ve stresli günleri bir nebze de olsa unutma imkanı buldu.

Sahneye çıkarak Kürtçe türkü söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanına meslektaşları alkışlarla eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
Anahtar Kelimeler:
Destek İpekyolu Belediyesi Konser sağlık çalışanları Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Van Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:15
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:55
Yatsı
20:19

Van Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

VASKİ’den su kesintisi uyarısı

VASKİ’den su kesintisi uyarısı

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.