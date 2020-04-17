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Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

DÜZCE HABERLERİ  | 17.04.2020 20:33 | Son Güncelleme

19) Pandemisi sonrasında ülke genelinde sağlıkçılar yoğun bir çaba sarf ederek virüsle mücadeleyi sürdürüyor.

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

19) Pandemisi sonrasında ülke genelinde sağlıkçılar yoğun bir çaba sarf ederek virüsle mücadeleyi sürdürüyor. Düzce’nin Yığılca ilçesinde de sağlıkçılar çalışmalarını sürdürüyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sağlıkçılara moral ziyareti gerçekleştirerek "Hiçbir emek ve fedakarlıktan kaçınmadan görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya geneline yayılan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile sağlıkçılar büyük bir mücadele veriyor. Vatandaşların sağlığı için yoğun bir çaba sarf eden evlerine gitmeyerek karantina misafirhanelerinde kalan sağlıkçılara Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek moral ziyaretlerini sürdürüyor. Yığılca İlçe Entegre Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlıkçılara moral veren Dr. Yılmaz ve Dr. Kepek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada: ‘ Korona Virüs Pandemisine karşı hiçbir emek ve fedakarlıktan kaçınmadan görev yapan sağlık personellerimizi Yığılca’da ziyaret etti. Hastanede yürütülen çalışmalar ve pandemi servisi ile ilgili bilgiler aldık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bizler sizler için görevimizin başında burada hastanelerdeyiz. Sizlerde bizim için evde kalın. Evde hayat var, hayat eve sığar" dedi.

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Ayşe Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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