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Sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu yüz siper maskesi

MALATYA HABERLERİ  | 08.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu yüz siper maskesi dağıttı.Sağlık-Sen Malatya Şubesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına maskeler üzerinde kullanılan kendi yaptırdığı koruyucu siperlikleri dağıttı.Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, yaptığı açıklamada, "Malatya Sağlık- Sen olarak, ülkemizde ve ilimizde korona virüs nedeniyle sağlık çalışanların korunmasına yönelik bir adım atım neler yapabiliriz?

Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz koruyucu yüz siper maskesi dağıttı.
Sağlık-Sen Malatya Şubesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgınına karşı önlem çalışmaları kapsamında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına maskeler üzerinde kullanılan kendi yaptırdığı koruyucu siperlikleri dağıttı.
Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, yaptığı açıklamada, "Malatya Sağlık- Sen olarak, ülkemizde ve ilimizde korona virüs nedeniyle sağlık çalışanların korunmasına yönelik bir adım atım neler yapabiliriz? düşüncesiyle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarına siper maske yaptırıp, dağıtmak üzere bir çalışmanın içerisine girdik. Şuanda da bu maskelerimizi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirdik. Daha sonrasında Turgut Özal Tıp Merkezindeki çalışan arkadaşlarımıza, 112’de çalışan arkadaşlarımızın tamamına ücretsiz olarak maskelerimizi vereceğiz. Önceliğimiz sağlık çalışanlarının sağlıkları olduğu için, sağlık çalışanlarının görevlerinin başında aktif bir şekilde 7/24 zor şartlar altında görev yapmakta olduğunu biliyor ve bunlara da şahitlik ediyoruz. Bakanlığımızda dahil olmak üzere ülkede bir seferberlik ilan edilmiştir. Bizlerde sendika olarak bu hususta neler yapabiliriz? Diyerek tüm çalışan arkadaşlarımıza siper maske yaptırdık ve dağıtımlarını gerçekleştireceğiz”diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının daha hijyenik olabilmesi için kendi adlarına yazılmış termos bardak yaptıklarını da ifade eden Bingöl,”Tüm çalışan arkadaşlarımıza kendi özellerine adlarına yazılmış termos bardakların dağıtımını yapacağız. Termos bardakların dağıtımının da daha hijyenik olabilmesi için çalışanların kendi isimlerine özel, yani kendisinden başka kimsenin kullanmaması adına bu şekilde bir çalışma yaptık. Bizler sahada olursak, hasta ve vatandaşlarımızın can güvenliği daha emin ellerde olacağını düşünüyoruz. Sendika olarak yaptığımız bu desteğin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonuna da ciddi bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Siper maskelerin özellikle dıştan sıvı atımlarında karşılaşılan sıkıntıyı ortadan kaldıracağını düşünüyoruz.bu sıvının ağza, yüze geçmemesi için bunlar kullanıldığı takdirde ortadan kalkacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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İpek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
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