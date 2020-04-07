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Sağlık çalışanlarının çocuklarına özel resim yarışması

MANİSA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarının ilkokul çağındaki çocuklarına yönelik bir resim yarışması gerçekleştiriyor.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına özel resim yarışması

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarının ilkokul çağındaki çocuklarına yönelik bir resim yarışması gerçekleştiriyor. 20 Nisan’da başvuruların sona ereceği yarışmada çocuklar, hijyen konusunu resmedecek.
Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu korona virüs salgını nedeniyle kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının ilkokul çağındaki çocuklarına yönelik bir resim yarışması düzenlediklerini ve ilk 10 resmin sahibi çocuğa uzaktan eğitim seti hediye edeceklerini açıkladı. Irgatoğlu, “Çocukların evde canı sıkıldı biliyoruz. Biraz olsun onlara heyecan katıp, biraz da eğitimlerine katkı sunabilmek amacıyla kahraman sağlık çalışanlarımızın çocuklarına özel resim yarışması düzenliyoruz. 20 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar ilkokula giden sağlık çalışanı çocukları tarafından yapılan resimler, 0 505 237 18 98 numaralı telefona whatsapp üzerinden gönderilecek. Hijyen konusunda yapılacak çalışmalar ayrı bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve yarışmada ilk 10 resim içerisinde yer alacak çocuklara uzaktan eğitim seti yıllık aboneliği Sağlık-Sen’in hediyesi olacaktır. Şimdiden bütün değerli olan çalışmanın sahibi minik elleri uzaktan öpüyoruz.
Irgatoğlu yarışma komisyonunun Huriye Ceylan, Şevket Nal ve Emine Tınaz’dan oluştuğunu kaydederken, gönderilecek olan resmin yapılırken bir fotoğrafının, bitmiş halinin ve iletişim bilgilerinin whatsapp üzerinden gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Komisyona sadece yapılan resimlerin iletileceği açıklanırken, resimlerin kim tarafından yapıldığının komisyona üyeleri tarafından bilinmeyeceği vurgulandı. Bütün sağlık sektöründeki çalışanların ilkokul seviyesindeki çocuklarının katılabileceği yarışmanın kazananlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması dolayısıyla çocuklara bayram hediyesi olarak 23 Nisan 2020’de açıklanacağı bildirildi.

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