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Sağlık camiasının acı günü

13.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Sağlık camiasının acı günü

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Ragıp Gümüş Pala Arkalı, kansere yenik düştü.Kayseri Şehir Hastanesi personellerinden Ragıp Gümüş Pala, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Ragıp Gümüş Pala Arkalı, kansere yenik düştü.
Kayseri Şehir Hastanesi personellerinden Ragıp Gümüş Pala, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pala’nın ölümü, şağlık çalışanlarını yasa boğarken, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, taziye mesajı yayınladı. Benli mesajında, "Yine bir mesai arkadaşımızın vefat haberi ile hüzünlendik. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Kayseri Şehir Hastanesi personellerimizden Ragıp Gümüş Pala Arkalı, hakkında rahmetine kavuşmuştur. merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

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Kocasinan
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Kocasinan
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
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