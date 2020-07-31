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Sağlık Federasyonu kurban kesimi ve siyah poşet konusunda uyardı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sağlık Federasyonu Komisyon Genel Başkanı Raşit Dinç: - "Hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanlar bir kez daha dezenfekte edilerek her türlü önlemin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalıdır" - "Siyah poşetler genellikle geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiklerinden bakteri üremesini arttırabilir. Bu nedenle siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Federasyonu Komisyon Genel Başkanı Raşit Dinç, Kurban Bayramı'nda hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanların bir kez daha dezenfekte edilerek her türlü önlemin eksiksiz yerine getirilmesinin gerektiğini belirterek, "Siyah poşetler genellikle geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiklerinden bakteri üremesini arttırabilir. Bu nedenle siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Dinç, Sağlık Federasyonu tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, "Kurban Bayramları, birliğimizi, sevgimizi, dostluğumuzu, paylaştığımız günlerdir. Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Kurbanla gelen sevinç; sosyal dayanışmayı pekiştirir, toplumun huzur ve mutluluğunu artırır. Hepimizin coşkuyla yan yana gelmeyi beklediği bu Kurban Bayramında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskine karşı önlem almak amacı ile komisyonumuz tarafından tespit edilen tedbirlere riayet edilmelidir." açıklamasında bulundu.

Oluşturulan özel kesim alanlarının kesim öncesi, etkin bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Hayvan kesim işlemlerin tamamlanmasının ardından bu alanlar bir kez daha dezenfekte edilerek her türlü önlemin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının, karmaşanın önlenmesi ve Kovid-19 bulaşma riskinin en azı indirilmesi için kesim yerlerinde belirlenen randevu kuralına mutlaka uyulmalıdır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hayvan satış ve kesim alanlarında en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Kurban kesimi esnasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfeksiyon son derece önem arz etmektedir. Su ve sabunun bulunmadığı yerlerde el antiseptiği ve dezenfektan kullanılarak el hijyenine özen gösterilmelidir. El teması ve tokalaşma kesinlikle yapılmamalıdır."

- "Siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir"

İster hasta, ister sağlıklı olsun, virüs taşıyan kişilerin, konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıkların, etin üzerine gelirse canlı kalabileceğini bildiren Dinç, "Bu nedenle koruyucu ekipmanlı uzman kişilerin etle olan temasını en aza indirmeliyiz. Ete bulaşmış olsa bile, pişirip yediğinizde, ette virüs bulunmaz; fakat et pişirilinceye kadar et üzerinde ve etin taşındığı poşet ve/veya kutularda virüs varlığını devam ettirir. Siyah poşetler genellikle geri dönüştürülmüş malzemeden üretildiklerinden bakteri üremesini arttırabilir. Bu nedenle siyah poşet kullanmamaya mutlaka özen gösterilmelidir." ifadeleri kullandı.

Raşit Dinç, kullanılan aletlerin de kesim öncesi ve sonrasında mutlaka detaylı bir şekilde dezenfekte edilmesi ve hijyenlerinin tam olmasının gerektiği belirterek, şunlar aktardı:

"Ete dokunduktan sonra eller, su ve sabunla en az 20 - 30 saniye yıkanmadan, ağız, burun ve göz ile temas ettirilmemelidir. Ayrıca 'Hay Sag' isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarasını girerek, kurbanlık hayvanın, tür, ırk, cinsiyet ve doğum bilgilerini sorgulayabileceğinizi unutmayın. Bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz. Önceki bayramlarımızdan farklı olan bu Kurban Bayramında belirttiğimiz tedbirlere uyulması halinde Bayram sonrasında vaka sayılarında artış olmadığını görmeyi umuyoruz."

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