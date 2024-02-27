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Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor

İHA İHA
27.02.2024 09:44
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Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yığılca ilçesinde mobil kanser tarama tırında sağlık taraması yaptı, halkı bilgilendirdi.

Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor

Kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve Düzce’de en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personel kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirmek ve kanser taraması yapmak amacıyla, Yığılca İlçesinde Mobil Kanser Tarama Aracımız ile sağlık taraması yapıldı.

Yığılca İlçe Devlet Hastanesi bahçesine konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama aracıyla tarama hizmetini vatandaşın ayağına götürerek sağlık taraması yaptıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz; “Amacımız toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yaparak halkımızı bilinçlendirmek ve hastalığa erken tanı koyup erken tedaviye başlayarak, kansere bağlı ölümleri azaltmak” olduğunu belirtti.

Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor

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