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Sağlık İl Müdürü Ünlübay: “Nevşehir’de vaka sayıları düşüyor”

24.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir’de vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene ne kadar dikkat ederse yasak muafiyetinden o kadar çok yararlanacaklarını söyledi.Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de illere göre vaka oranları paylaşılmasının ardından turuncu renkte yer alan Nevşehir’de 8-14 Şubat tarihleri arasında yüz binde 66 oran vaka sayısı 15-21 Şubat tarihleri arasında ise yüz binde 50,38 olarak açıklandı.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir’de vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene ne kadar dikkat ederse yasak muafiyetinden o kadar çok yararlanacaklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de illere göre vaka oranları paylaşılmasının ardından turuncu renkte yer alan Nevşehir’de 8-14 Şubat tarihleri arasında yüz binde 66 oran vaka sayısı 15-21 Şubat tarihleri arasında ise yüz binde 50,38 olarak açıklandı. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay’da vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene ne kadar dikkat eder vaka sayılarında düşüş yaşanırsa yasak muafiyetinden de o kadar çok yararlanacağız açıklamasında bulundu. Ünlübay, “Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayımız 100 binde 66 idi. 15-21 Şubat tarihleri arasında ise vaka sayımız yüz binde 50,38 olarak açıklandı. Burada bir önceki haftaya göre durumumuz biraz daha iyi. Ama önemli olan biz bu tedbirlere devam etmeliyiz. Maskeyi, sosyal mesafeyi ve hijyene ne kadar dikkat edersek bu vakaları daha az sayıya indirirsek bu yasak muafiyetinden o kadar çok yararlanacağız” dedi.
“Yasaklara ilk günkü gibi uymalıyız”
Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay aşı olunsa bile maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken korona virüs ile mücadelede ilk günkü yasaklara harfiyen uymalıyız dedi. Ünlübay, “Ülke olarak Sağlık Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın tedbirlerine harfiyen riayet etmeliyiz. Herhangi bir özellikle aşılamadan sonra gevşemeye meydan vermemeliyiz. Zaten bunu Bilim Kurulumuzda sürekli açıklıyor. Aşı olsak bile sosyal mesafeye, maskeye ve el hijyenine dikkat edeceğiz Çünkü biz bu riski minimum seviyede geçmesi için total nüfusun yüzde 60’ını aşılmamış olmamız gerekiyor. O yüzdende halen yasaklara ilk günkü gibi riayet etmeli bunlara harfiyen uymalıyız” diye konuştu.
“Sosyal hayatta gösterilen hassasiyet arkadaş ortamında da olmalı”
Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay genel olarak insanların sosyal hayatlarında maske, sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ancak bu kurallara arkadaş, dost ve akraba ortamlarında da uymamız gerekiyor dedi. Ünlübay, “Genel popülasyonda aslında insanlar maske kullanmaya, sosyal mesafeye uymaya mümkün olduğunca dikkat ediyor. Ama burada mümkün olan sosyal hayatımızda özellikle yakın eş, dost, arkadaş ve akraba ile oturduğumuzda da bu kurallara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen o konuda bir zafiyet verebiliyoruz. Arkadaşlarımız ile otururken maskemizi çıkarıyoruz ve belki sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bu konuda da dışarıda sosyal hayatta göstermiş olduğumuz hassasiyeti evde veya arkadaş çevremiz ile bu kurallara hassas davranırsak başarıya ulaşacağız” şeklinde konuştu.
“Nevşehir’de birinci dozda 28 bin aşılama yapıldı”
Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay bugüne kadar birinci doz aşılamada 28 bin aşı yapıldığını ikinci doz aşılamayı da sayarsak toplamda 33 bin civarı bir aşılama yapıldı dedi. Ünlübay, “Aşı anlamından genel olarak iyi durumdayız. Hedef nüfusumuzun yüzde 57’sini aşılamış durumdayız. Sağlık çalışanlarında ikinci doz aşılama çalışmalarını bitirmiş bulunuyoruz. Şuan genel popülasyonda da 65 yaş üstü ve 65 yaş üstü aynı hanede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Şuan ilimizde 120 noktada aşılama hizmetimiz devam ediyor. Şuanda toplamda birinci doz aşıda 28 bini geçti. İkinci doz aşıyı da sayarsak 33 bin civarı aşılama yaptık. Ama birinci dozda 28 bin civarı aşılama çalışmalarını bitirdik” dedi.

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