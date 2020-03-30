Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku ve stresi azaltmak için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.

