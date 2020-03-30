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Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku ve stresi azaltmak için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.

Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku ve stresi azaltmak için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.

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Abacı Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
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