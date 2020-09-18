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Sağlık Müdürü Bedir’den anlamlı ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkanı ile beraber Mareşal Çakmak Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Hastane çalışanları ile tek tek sohbet edip ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyen Dr. Bedir, devamında servislerde yatan korona virüs hastalarını ziyaret edip hastalarla bir müddet sohbet etti. Memnuniyetlerini dile getiren hastalar, Dr. Bedir vasıtasıyla tüm sağlık çalışanlarına içtenlikle teşekkür ettiler.
Hastane Başhekimliğinden bilgi alan Dr. Gürsel Bedir, hastaların birçoğunun şifayla taburcu olup yatan hasta sayısının toplamda 22 kişiye kadar düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Maske kullanımının belki de aşıdan daha değerli olduğuna özellikle vurgu yapan Dr. Bedir, Erzurum halkını tedbirlere uymaya tekrar davet etti.

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