Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: “Kurallara uyulmasa risk kapıda”

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurallara uyulmadığı takdirde riskin kapıda olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşları tedbirler konusunda uyaran Müdür Sünnetçioğlu, “Vatandaşlardan tek isteğimiz kuralara uyulması, dün neleri yapıyorsak bugün de aynı şeyleri yapmaya devam edelim. Temas ne kadar fazlaysa hastalığın görülme riski de o kadar fazladır. Teması ne kadar azaltırsanız hastalık daha az görülecektir. Korona virüsten özelikle yaşlılarımızı ve kronik hastalıkları bulunanları koruyabilmek için bulaş riskinin yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Sadece maske, mesafe ve ziyaretlerden kaçınılmasını istesek bile vatandaşlarımız kurallara uymuyor, yaşlılarımız virüse yakalanarak can kaybı yaşanmaktadır. Korana virüs enfeksiyonu risk faktörlerinde yaşlılar ilk sırada yer alıyor. Gençlerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmeli, yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olan kişilere dikkat etmesi gerekir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde eşlik eden kronik bir hastalık olmasa bile fonksiyonel kayıplar yaşanabildiğini ve yaşla birlikte yaşanan bu kayıpların kişiyi hastalıklara karşı kırılgan hala getirdiğini belirtmek isterim. Kronolojik yaş değerlendirmesinde 55 yaş sınır kabul ediliyor. 65-85 yaş üstündeki kişilerde eşlik eden kronik bir hastalık olmasa bile hem fonksiyonel kayıplar yaşanıyor hem de bağışıklık sistemi zayıflıyor. Ayrıca doğal bağışıklıkta hem de kazanılmış bağışıklıkta yaş ile birlikte zayıflama görülmekte. Yaşlılarımıza sahip çıkalım. Huzur ve güven içinde geçirebilmek için düğün, taziye ve benzer ziyaretlerden uzak tutalım. Altını önemle çizdiğimiz kalabalık ortamlara girmeme uyarımızla çelişen bir duruma yol açmamalıdır. Hem sevdiklerimiz hem de kendi sağlığımız için alınacak önlemler çok önemlidir. Bu sayede riski sıfır olmasa da en aza indirmeye çalışmalıyız. Hastalığı hafif geçirebilecek olan gençlerin, kendileri için hayati tehlike olmasa bile taşıyıcı olabilecekleri, hastalığı büyüklerine bulaştırma ve onların yaşamlarını riske atma ihtimalleri olduğunu unutmamaları gerekir. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Rehavete kapılmamalıyız. Pandemi sürecinde kurallara uyan vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyetler için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uymayanları uyaralım, özellikle maske takma, hijyen ve sosyal mesafe koşullarını büyük bir titizlikle hayata geçirmeliyiz” dedi.

