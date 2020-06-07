Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van kahvaltısının asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruduğunu belirterek, “2014 yılında gerçekleştirilen Van kahvaltısı Guinness rekorlar kitabına girerek ABD’ye ait olan ’Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası’ rekoru 51 bin 793 kişiyle Van’da kırıldı” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Van Kahvaltı Mimarı ve elçisi olan Bak Hele Bak Yusuf Konak’ a teşekkür eden Sünnetçioğlu, “İnsanın kendi kültürüne, kendi değerlerine, kurumuna sahip çıkmasının başka izahı olamazdı ve 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması bizleri tekrar gururlandırmaktadır. 7 Haziran’da Dünya Kahvaltı Günü kapsamında gönül isterdi ki vatandaşlarımız ile düzenlenmesi planlanan etkinliğin festival havasında geçirilmesiydi, ancak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemiyor. 7 Haziran’ın Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması için Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın geçişimleri ile sosyal medya üzerinden yaptıkları kahvaltı paylaşımlarıyla projelerini gerçekleştirdiklerini gördük, kendisini ve Van TSO çalışanlarını tebrik eder başarılarının devamını diliyorum. Van’da ikamet eden vatandaşlarımıza tekrar bu vesile ile çağrıda bulunmak istiyorum, yeni tip korona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için sergiledikleri özverili çalışmalarımız devam etmekte, salgın bitmiş değil ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Dışarı çıkınca muhakkak maskelerimizi takalım” dedi.

