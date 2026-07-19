Bülent Ersoy 'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, geçirdiği estetik operasyonla gündem oldu.

9 Haziran'da 74 yaşına giren ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak geçirdiği operasyonun detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Ersoy'un son dönemde cemiyet dünyasında ilgi gören "Lolita Lift" adı verilen yüz gençleştirme operasyonunu geçirdiği öğrenildi.

Söz konusu uygulamanın, yüz derisinin belirli oranda gerilmesini sağlayarak yüz mimarisini korurken daha genç bir görünüm elde edilmesini amaçladığı belirtildi. Paylaşımında estetik operasyonlara yıllarca mesafeli durduğunu vurgulayan Bülent Ersoy, uzun süredir botoks bile yaptırmadığını dile getirdi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun ardından sargıları çıkan Bülent Ersoy ilk kez görüntülendi. Bülent Ersoy'un son hali ortaya çıktı.

Bülent Ersoy için sosyal medyada; 'gençleşmiş', 'kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yaşasın', 'işe yaramış' gibi yorumlar yapıldı.