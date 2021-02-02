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  4. Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına teşekkür plaketi

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına teşekkür plaketi

02.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görev yapan acil tıp teknisyeni Saadet Özkan ve Kemal İhtiyatoğlu’na teşekkür belgesi ve plaket verdi.
Plaket törenine Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Ahmet Sünnetçioğlu katıldı. İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemi sürecinden bu yana büyük bir özveri ile sahada mücadele eden, ekip ruhuyla halk sağlığı için çalışan acil servis ekiplerine teşekkür ederek, “Hepiniz birer kahramansınız. 24 saat çalışarak insanların hayatlarını kurtarma mücadelesi vermekte olduğunuzu görmekteyiz. Tuşba 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Saadet Özkan ve Edremit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Kemal İhtiyatoğlu’na toplumsal ve bireysel yararı düşünerek sağlamış oldukları başarılarından dolayı teşekkür belgesi ve plaketle ödüllendiriyoruz” dedi.

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