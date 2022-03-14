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Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak

14.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak

Özel hastanelerin ve sağlık sektörünün önde gelen isimleri Antalya'da düzenlenecek "Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda bir araya gelecek.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğinden (OHSAD) yapılan açıklamaya göre, 23-27 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilecek toplantı, "Sağlıkta Ortak Gelecek" başlığıyla gerçekleştirilecek.

"Etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmetiyle hem ülkenin sağlık kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak hem de sağlık sektörünü geliştirerek toplumun sağlık düzeyinin artırılmasına yardımcı olmak" amacıyla düzenlenen programda, sağlık turizminden sağlık sigortasına kadar 7 farklı tematik oturum yapılacak.

Bu yıl "Dijital Dönüşüm ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri" ana temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğe, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yöneticiler katılacak.

Kamu ve özel hastaneler ile şehir ve üniversite hastanelerinin yetkililerinin yer alacağı etkinlikte, sigorta şirketleriyle sağlık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmaların sahipleri de bulunacak.

Sağlıktaki değişim ve yeniliklerin değerlendirileceği, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı toplantıda, sistemde yaşanan sorunlar ve son yenilikler paylaşılacak.

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