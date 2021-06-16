Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde en öncelikli taleplerinin sağlık çalışanlarının istihdamının artırılması olacağını bildirdi.

Durmuş, Karabük Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın döneminde sendika olarak sorunları yetkililerle her zaman paylaştıklarını söyledi.

Ağustosta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sağlık çalışanları adına çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Tam donanımlı şekilde hazırlandık. En birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır. Bugün Türkiye'de sağlık çalışanlarını OECD, Avrupa bölgeleri ülkeleriyle kıyasladığımızda onların dörtte biri, beşte biri oranında sağlık çalışanıyla hizmet veriyoruz. OECD verilerine göre, Türkiye'de 680 bin ebe hemşire olması gerekiyorken, biz 220 bin ebe hemşireyle bu hizmeti veriyoruz. Bu, sağlık çalışanı arkadaşımızın 3-4 çalışanın yapması gereken işi yapması demektir. Aynı konu doktor için de geçerlidir." diye konuştu.