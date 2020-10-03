YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden Kızılay’a kan bağışı desteği

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden Kızılay’a kan bağışı desteği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Korona virüs sürecinde kan stoku azalan Kızılay’a Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi üyeleri hem kan verdi hem de kan bağışı çağrısında bulundu.Sağlık-Sen Şırnak Şubesi üyeleri Cizre’de Orhan Doğan Caddesinde kurulan kan bağış aracına giderek bağışta bulundu.

Korona virüs sürecinde kan stoku azalan Kızılay’a Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi üyeleri hem kan verdi hem de kan bağışı çağrısında bulundu.
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi üyeleri Cizre’de Orhan Doğan Caddesinde kurulan kan bağış aracına giderek bağışta bulundu. Kan bağışı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli noktalarından biridir sloganıyla harekete geçen Sağlık-Sen Şırnak Şubesi üyeleri Cizre hükümet konağı önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına giderek kan bağışında bulundu. İnsan olmanın gereklerinin biri de ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmak olduğuna vurgu yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, sendika olarak bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek çok sayıdaki üyeleri ile kan bağışında bulunduklarını söyledi. Başkan Ucaş, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracı. Dünyada her 15 saniyede bir kişinin kana ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Biz biliyoruz ve Kızılay‘a kan bağışlıyoruz. Kan ver, insan hayatına can ver. Covid-19 nedeniyle kan stoğu azalan Kızılay için ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kan bağışı ile destek sunduk" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:00
Öğle
12:04
İkindi
15:22
Akşam
17:58
Yatsı
19:13

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
İhsan Eczanesi
Cizre
Şimşek Eczanesi
Idil
Sezer Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Şırnak’ta öğretmenlerden örnek davranış
Şırnak’ta öğretmenlerden örnek davranış
Ramazan Mungan
Ramazan Mungan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.