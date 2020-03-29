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Sağlık-Sen’den bakanlığa çağrı

İZMİR HABERLERİ  | 29.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, korona virüsü (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadelede fedakarca görev yapan ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması gerektiğini söyledi.Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, korona virüs ile mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğunu vurgu yaptı.

Sağlık-Sen’den bakanlığa çağrı

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, korona virüsü (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadelede fedakarca görev yapan ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması gerektiğini söyledi.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, korona virüs ile mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğunu vurgu yaptı. Özdemir, “Geçtiğimiz günlerde özel hastanede çalışan bir hasta karşılama personeli, bugün de aldığımız habere göre İstanbul’da bir hastanede personel şef olarak görev yapan bir kardeşimizin Covid-19 sebebiyle vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Ayrıca bu virüsü kapan birçok doktor ve sağlık personeli arkadaşımız Covid testinin pozitif olup yoğun bakımlarda tedavi edildiğini de duyuyoruz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz. İlgili yasalarda değişiklik yapılarak korona salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ’görev şehidi’ sayılmalıdır. Ayrıca görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının da, şehit yakınlarının yararlandığı tüm imkanlardan yararlandırılması sağlanmalıdır. Bu vesile ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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