YURTHABER
  4. Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı

Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı.

Sağlık-Sen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu basının çok önemli bir görevi zor şartlar altında yerine getirdiğini ve bu zor şartlar altında çalışan başta yerel basın olmak üzere tüm basının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ildeki yerel ve ulusal basın mensuplarını Kafe 236 Lounge’de düzenlediği kahvaltı programında ağırladı. Basının önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Irgatoğlu basına destek çağrısında bulundu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün kutlayarak sözlerine başlayan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Bütün kurumların, bütün toplumların kendini ifade etmesi, meramını dile getirmesi, üzüntüsünü, sevincini paylaşması noktasında en önemli rolü üstlenen ve bu anlamda görevini çok zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak tebrik ediyoruz. Biz sendika olarak hak arama mücadelesi veren bir örgütüz. Haksızlığa karşı hakkı savunan bir örgütüz. Sendikaların en önemli görevi budur. Bu noktada da ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ düsturuyla olaya baktığımızda en zor şartlarda en zor günlerde bütün sıkıntılarla karşılaştığımızda haksızlığa karşı mücadelemizde bizim dilimiz olan, bizim gönlümüzdeki ifadeleri kamuoyuyla paylaşma fırsatı taşıyan basının ne kadar değerli olduğunu buradan hangi cümlelerle ifade etmek istesek yetersiz olacaktır. Biz sendika olarak kendimizi ‘Erdemliler hareketi’ olarak tanımlıyoruz. Bir hadisi şerifte ‘Kötü bir şeyle karşılaştığınızda onu elinizle, eğer elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle, dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz edin tavrınızı koyun’ ifadesini kendimize referans aldığımızda bu noktada mücadelemizin en önemli noktasında basınımızın bizim için büyük bir imkan ortaya koyduğunu biliyor ve gazetecilerin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu özel gün dolayısıyla Manisa halkına, Manisa’daki bütün kurumlara, Manisa’nın ileri gelen ve büyüklerine, yerel basın başta olmak üzere bütün basına sahip çıkılması gerektiği, basının bu zor şartlar altında görevlerini yerine getirirken desteklenmesi gerektiğini, bu konuda da bu desteğe ihtiyaç duyduklarını bizim de gözlemlediğimizi ifade etmek ve bu konuya duyarlı olmak noktasında bütün kurumlarımıza ve toplumun geneline çağrıda bulunmak istiyorum.” dedi.
Irgatoğlu konuşmasının sonunda dün gece Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm millete de başsağlığı diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Başkandan öğrencilere jestBaşkandan öğrencilere jest
Yunusemreli judocular madalyalara ambargo koyduYunusemreli judocular madalyalara ambargo koydu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Manisa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.