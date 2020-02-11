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Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

İZMİR HABERLERİ  | 11.02.2020 00:11 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, bakanlığın yayınlamış olduğu döner sermaye tablosu neticesinde dağıtım oranının yüzde 46 üzerinden sağlık çalışanlarına dağıtılması için İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını açıkladı.Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermaye oranının yüzde 46 oranında dağıtılması için girişimde bulunduklarını belirtti.

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, bakanlığın yayınlamış olduğu döner sermaye tablosu neticesinde dağıtım oranının yüzde 46 üzerinden sağlık çalışanlarına dağıtılması için İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermaye oranının yüzde 46 oranında dağıtılması için girişimde bulunduklarını belirtti. Yazılı bir açıklama yapan Özdemir, “Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından 2020 Ocak ayından itibaren döner sermayenin dağıtım usulüne ilişkin döner sermaye komisyon karar tutanağı yayınlandığını duyurdu. Bu karar ile hazine payının yüzde 15 yerine yüzde 1 kesileceği belirtilerek, Sağlık-Sen olarak açmış olduğumuz ve kazandığımız mahkeme kararının gereği yerine getirilmiş oldu. Ocak ayı itibarıyla sağlık tesislerinde döner sermayeden yapılacak hazine payı kesintisi yüzde 1 olup, dağıtılacak döner sermaye de yüzde 46’ya kadar olabilecektir. Bakanlığın yayınlamış olduğu döner sermaye komisyonu tablosu neticesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, hastanelerin ve kurumların Ocak ayı döner sermaye dağıtım oranının yüzde 46 üzerinden çalışanlara dağıtılması noktasında yazılı başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.
Özdemir, Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının daha iyi seviyeye çıkarılması için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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