Sağlık-Sen’in resim yarışmasının sonuçları belli oldu

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen ’Hijyen’ konulu resim yarışması sonuçlandı. 38 çocuğun katıldığı yarışmada 15 eser ödüllendirildi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu sendikaları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ’Hijyen’ konulu gerçekleştirdikleri resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Irgatoğlu 38 çocuğun katıldığı yarışmada jüri tarafından 15 resmin ödüllendirildiğini açıkladı.

Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık kahramanlarımıza biraz da olsa destek olmak düşüncesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarımızın çocuklarına yönelik düzenlediğimiz hijyen konulu resim yarışmamız sonuçlanmıştır. Geleceğimizi ve özgürlüğümüzü emanet ettiğimiz çocuklarımıza birbirinden güzel resimleri için çok teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza 38 çocuğumuz katılım sağladı. Bunlardan 15 tanesi jüri tarafından ödüllendirildi. Katılım sağlayan her resim sahibine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ’Sağlık Çocuk’ dergisi, ödül kazanan resim sahiplerine ise bir yıllık uzaktan eğitim seti hediye edilecektir. Yarışmaya gönderilen tüm resimler bu zor günleri geride bıraktıktan hemen sonra sergilenecektir. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, beyaz önlüklü kahramanlarımıza tekrar şükranlarımızı iletiyor ve bu vesileyle milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz." dedi.

