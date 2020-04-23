YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sağlık-Sen’in resim yarışmasının sonuçları belli oldu

Sağlık-Sen’in resim yarışmasının sonuçları belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen ’Hijyen’ konulu resim yarışması sonuçlandı.

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen ’Hijyen’ konulu resim yarışması sonuçlandı. 38 çocuğun katıldığı yarışmada 15 eser ödüllendirildi.
Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu sendikaları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ’Hijyen’ konulu gerçekleştirdikleri resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Irgatoğlu 38 çocuğun katıldığı yarışmada jüri tarafından 15 resmin ödüllendirildiğini açıkladı.
Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık kahramanlarımıza biraz da olsa destek olmak düşüncesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarımızın çocuklarına yönelik düzenlediğimiz hijyen konulu resim yarışmamız sonuçlanmıştır. Geleceğimizi ve özgürlüğümüzü emanet ettiğimiz çocuklarımıza birbirinden güzel resimleri için çok teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza 38 çocuğumuz katılım sağladı. Bunlardan 15 tanesi jüri tarafından ödüllendirildi. Katılım sağlayan her resim sahibine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ’Sağlık Çocuk’ dergisi, ödül kazanan resim sahiplerine ise bir yıllık uzaktan eğitim seti hediye edilecektir. Yarışmaya gönderilen tüm resimler bu zor günleri geride bıraktıktan hemen sonra sergilenecektir. Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, beyaz önlüklü kahramanlarımıza tekrar şükranlarımızı iletiyor ve bu vesileyle milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

İlginizi Çekebilir

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Soma’ya Cansuyu geldi

Soma’ya Cansuyu geldi

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Alaşehir İYİ Parti’de yeni başkan Cihan Yıldırım

Alaşehir İYİ Parti’de yeni başkan Cihan Yıldırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.