Sağlıklı beslenmek için harekete geç

Pandemi döneminde de vatandaşları bilgilendirmeye devam eden Küçükçekmece Belediyesi video içerik kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuk olan Diyetisyen Melek Elmas, Küçükçekmecelilere sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.

Aileden kalan sofra kültürünün çok önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Melek Elmas, “Sofra kültürü bir mirastır, siz nasıl besleniyorsanız, çocuklarınız da o şekilde beslenir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin kilo almada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çiğneme çok önemli, çiğneme ve yutma dışında ağız öğütücü bir organ. Ağızda yeteri kadar çiğnenmeyen bir besin yeteri kadar protein emilimi sağlamaz” dedi.

‘Neden kilo veremiyoruz’

Diyetlerin ancak kişiye özel olarak yapılması gerektiğini de belirten Diyetisyen Melek Elmas, “Sağlıksız diyetlerde kas kaybediyor, yağ kütlesi artıyor. Yağ kütlesi çok fazla olması halinde kişide, az yemesine sağlıklı beslenmesine rağmen hiçbir diyet işe yaramıyor, kilo veremiyor. Ben diyet listelerini kişiye özel görüyorum. Kişinin günlük yaşantısına, kas ve yağ oranına göre yapılmasını öneriyorum” dedi. İnsanların kilo almasının en büyük sebeplerinden birisinin de psikolojik açlık olduğunu kaydeden Elmas, “Fiziksel açlık ile duygusal açlığı ayırt etmeye çalışın. Eğer duygusal açlık yaşıyorsak bunun psikolojik bir sebebi vardır. Bir uzmandan yardım almanızı öneriyorum” diye konuştu.