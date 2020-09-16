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"Sağlıklı bir Kütahya için daha kontrollü ve dikkatli olmalıyız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 20:47 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınından en kısa sürede kurtulmak için alınan karar ve uygulanan tedbirler, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.İl-ilçe salgın denetimin faaliyetleri, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik yapılan denetimler, mevcut çalışmalar ile ilave tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda alınacak yeni kararların da görüşüldüğü toplantıda; alınan tedbirler ve ilave tedbir konularında istişarelerde bulunuldu.Tüm imkânların seferber edildiği mücadelede Kütahyalılardan destek isteyen Vali Ali Çelik, salgının kontrol altına alınmasında maske, mesafe ve temizlik kurallarının hayati önem taşıdığını söyledi.Salgınla mücadelede en büyük gücün tedbirler olduğunun altını çizen Vali Çelik, Kütahyalılardan gündelik yaşamlarında daha kontrollü ve dikkatli olmalarını istedi.

Korona virüs salgınından en kısa sürede kurtulmak için alınan karar ve uygulanan tedbirler, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.
İl-ilçe salgın denetimin faaliyetleri, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik yapılan denetimler, mevcut çalışmalar ile ilave tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda alınacak yeni kararların da görüşüldüğü toplantıda; alınan tedbirler ve ilave tedbir konularında istişarelerde bulunuldu.
Tüm imkânların seferber edildiği mücadelede Kütahyalılardan destek isteyen Vali Ali Çelik, salgının kontrol altına alınmasında maske, mesafe ve temizlik kurallarının hayati önem taşıdığını söyledi.
Salgınla mücadelede en büyük gücün tedbirler olduğunun altını çizen Vali Çelik, Kütahyalılardan gündelik yaşamlarında daha kontrollü ve dikkatli olmalarını istedi.

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Merkez
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Emet
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Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
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