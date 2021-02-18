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‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri dijital platformlardan devam ediyor

18.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri dijital platformlardan devam ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri pandemi nedeniyle dijital platformlardan devam ediyor.Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ programı korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri pandemi nedeniyle dijital platformlardan devam ediyor.
Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve Karatay Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan ‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ programı korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildi. Aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mutlu Aile Okulu seminerleri pandemi nedeniyle online katılımlar ile gerçekleştirilirken, Karatay Belediyesi eğitimlerle yüzlerce aile ve katılımcıya ulaştı.
‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminer dizisinin bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi eğitim olarak gerçekleştirilen ilk oturumunda Dr. Rukiye Karaköse, evlilikte sorunlar, çözüm yolları ve sağlam bir evlilik için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Sağlam bir evlilik için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine duran Dr. Rukiye Karaköse, “Sağlam ve bozulmayan evlilikler eşlerin birbirlerini tanıdıkları haliyle kabul etmeleri ile başlar. Eşler problem çözme becerileri edinmeli ve evlilikte rol paylaşımını doğru yapıyor olması gerekli. Özellikle yeni evli çiftler birbirlerinden gerçek dışı beklenti içerisinde olmamalı. Ebeveynlik becerisi önemli. Anne ya da baba ebeveynlik sorumluluğunu doğru bir şekilde çocuğuna aktaramazsa bu durum çocukların hem manevi hem de maddi açıdan ruhsal sıkıntı içerisine girmesine sebep olabilir. Bütçe idaresi yine eşlerin yaşadıkları en önemli problemlerin başında geliyor. Doğru yönetilmeyen bütçe idaresi zamanla ekonomik ve sosyal şiddet boyutunda çiftler arasında ciddi tahribata yol açabiliyor. Eşler birbirlerini iyi dinleyip karşılaştıkları sorunlarda birbirlerini suçlayarak değil yapıcı bir dille konuşmalı, özeleştiri yapmalı. Eşler aralarındaki sorunları bağışlayıcılık, koşulsuz sevgi ve gerektiğinde uzman desteğiyle çözmeli” dedi.
Mutlu evliliğin sırrını eşlerle paylaşan Rukiye Karaköse, “Mutlu evliliğin sırrı eğitim, çekicilik, maddiyat, kültürel yatkınlık değildir. Mutlu evliliğin sırrı, problem çözme becerisidir. Mutlu bir aile olmak şans değildir. Çaba, emek, sabır, özeleştiri, fedakârlık, uzlaşma, anlaşma ve önemsemenin sonucudur. Aile fertleri, sorunları büyütmek yerine küçültmenin yollarını aramalı” diye konuştu.
Programın son bölümünde ise Dr. Rukiye Karaköse katılımcıların sorularını yanıtladı.

‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri dijital platformlardan devam ediyor

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