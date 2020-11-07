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Sağlıklı sporun adresi Muratpaşa

ANTALYA HABERLERİ  | 07.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, parklar, pazar yerleri, spor tesisleri olmak üzere tam 22 noktada spor programını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, parklar, pazar yerleri, spor tesisleri olmak üzere tam 22 noktada spor programını sürdürüyor. Covid-19 salgını nedeniyle sadece yetişkinlere yönelik açılan spor programı, tenis, bisiklet, badminton, squash, pilates-aerobik ve yoga branşlarında gerçekleştiriliyor.
Antalya’nın doğa harikası falez bandında bulunan ASTUR Spor Kompleksinde salı ve perşembe günleri pilates-aerobik antrenmanlarına aksatmadan katılan Antalyalılar, sadece pilates-aerobik kursuna değil diğer branşlara da katılarak spor yapabiliyorlar

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Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Altı Eczanesi
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