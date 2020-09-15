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Sahabiye Mahallesinde karantinaya alınan ev sayısı 423’e ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinin Muhtarı Alim Gerçel, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile mahallede karantinaya alınan ikamet sayısının 423’e ulaştığını açıkladı.Kurallara uyulmadığının altını çizen Alim Gerçel, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Sahabiye Mahallesinde karantinaya alınan mesken sayısı 423’e ulaştı.

Sahabiye Mahallesinde karantinaya alınan ev sayısı 423’e ulaştı

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinin Muhtarı Alim Gerçel, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile mahallede karantinaya alınan ikamet sayısının 423’e ulaştığını açıkladı.
Kurallara uyulmadığının altını çizen Alim Gerçel, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Sahabiye Mahallesinde karantinaya alınan mesken sayısı 423’e ulaştı. 14.09.2020 Pazartesi günü itibariyle başlangıçtan bu tarafa Sahabiye Mahallesinde karantinaya alınan ev sayısı 423’e ulaşmıştır. Yaklaşık 12 kişi kadar da mahalle sakinlerimizden hastanelerde yoğun bakımdadır kurallara uymayanlar sayesinde yeni kısıtlamalar gelebilir. Uymayanların vicdanı sızlamayacak mı? Maske- mesafe- temizlik kuralına uymayanlar, “Kulundan utanmayanlar, Allah’tan da mı korkmuyorlar mı?” Kontrol ekiplerinin tespitlerin de idari yaptırım cezası olarak 900, TL tutanak tutulmaktadır. Sahabiye Mahallesi sınırlarında yaklaşık 200 kişi bu cezayı yemişlerdir. Bu cezayı yememek için kurallara uyalım. Devletimizin ve ilgili kuruluşlarımızın mücadele için aldıkları tedbirler (düğün, kına, toplantılar, cenaze, başsağlığı, okulların açılmaması, toplu taşıma araçları, marketler, alış veriş merkezleri, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, camilerimiz için uygulamalara) ek olarak bilim adamlarımızın tespitlerine göre en büyük taşıyıcı grubunda olarak gösterilen çocuklarımızın yararlandığı “Çocuk oyun alanlarında" bulunan oyun grupları pandemi dönemi sonuna kadar sökülerek depolara kaldırılmalıdır. Teklifimiz dahi dikkate alınmamaktadır. Tabir caizse "Kim takar Yalova Kaymakamını" hesabı. Çocuk oyun alanındaki çocukların hiçbiri maske- mesafe ve temizlik kuralına uymamaktadırlar. Türk Tabipler Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin’in açıklamaları ve çağrılarına kulaklar tıkalı. Devletimizin ve ilgili kurumların çağrıları, yetersizde kalsa alınan tedbirler fayda vermiyor. Herkes bildiğini okuyor. Hepimizin çevresinde akraba, arkadaş, komşularımızdan bu amansız virüsten vefat edenler var. Karınca kararınca kendi imkânlarımla temin ettiğim maske dağıtımını yapıyorum. Esnaflar başta olmak üzere uyarılarımı yapıyorum. Sık sık mahallemde ki karantinaya alınan mesken sayısını açıklıyorum. Kurallara uymayan duyarsız ve vicdansızlara Allah feraset versin. Karantinaya alınan, hastanelerde yatan bütün insanlarımıza acil şifalar dilerim. Mücadelemiz hep beraber devam edecektir.”

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