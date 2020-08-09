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Sahabiye’de 104 ev karantinaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, pandemi olayı başlatıktan bu yana 104 evin karantina altına alındığını duyurarak, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08.08.2020 tarihi itibariyle muhtarlığını yaptığım; Kayseri ili Kocasinan ilçesinin en merkezi Sahabiye mahallesinde bugüne kadar 100.

Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, pandemi olayı başlatıktan bu yana 104 evin karantina altına alındığını duyurarak, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08.08.2020 tarihi itibariyle muhtarlığını yaptığım; Kayseri ili Kocasinan ilçesinin en merkezi Sahabiye mahallesinde bugüne kadar 100. ev karantinaya alınmış durumda idi. Ancak 09.08.2020 pazar günü itibariyle bu sayı 104’e ulaşmıştır. 14 günlük uzun karantina döneminin zorluğunu takdir edersiniz. Hiç kimseye kıyamayız. Allah milletimizin yardımcısı olsun" mesajını paylaştı.
Gerçel, "Kurallara uymayanlar da çevresine ve topluma karşı saygısızlık yapanlar da hakkım kalsın. Allah feraset versin. Sağlık Bakanlığını belirlediği " maske, mesafe- temizlik kurallarına " uyalım. Uymayanları usulünce uyaralım. Kurallara uyanlara teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.

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Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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