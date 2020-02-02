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Sahada panik atak geçirdi, hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

İhsaniyespor, Alaplı Belediyespor karşılaşmasında, İhsaniyespor oyuncu Tolunay Arslan (23) maçın ikinci yarısında panik atak geçirdi.Süper Amatör Lig’de İhsaniyespor ile Alaplı Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında korku dolu anlar yaşandı.

Sahada panik atak geçirdi, hastaneye kaldırıldı

İhsaniyespor, Alaplı Belediyespor karşılaşmasında, İhsaniyespor oyuncu Tolunay Arslan (23) maçın ikinci yarısında panik atak geçirdi.
Süper Amatör Lig’de İhsaniyespor ile Alaplı Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında korku dolu anlar yaşandı. İhsaniyesporlu oyuncu Tolunay Arslan rakibi ile girdiği pozisyon sonrasında yerde kaldı. Yerden kalkamayan İhsaniyesporlu oyuncu için maçın hakemi Ulaş Koçak, sağlık görevlisini sahaya çağırdı. Sağlık görevlisinin müdahalesi sonrasında yerden güçlükle kalkan futbolcunun panik atak geçirdiği öğrenildi. Ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alınan genç oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahada panik atak geçirdi, hastaneye kaldırıldı

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