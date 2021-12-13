Şahan Gökbakar doların son halini gördü, paylaşım yaptı

Dolar 14,5 lirayı aşarken euro da 16 liranın üstüne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurlarındaki bu artışın önüne geçebilmek için yeni bir hamle daha yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, döviz kuruna 4. kez müdahale geldi.

Hal böyle olunca Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında yine dolar vardı. Gündeme dair sözünü sakınmayan komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar paylaşımında "Dolar 14.36... Bir süre sessiz bir şekilde duvara baktım" dedi. Ünlü komedyenin bu paylaşımı 10,5 bin beğeni aldı.



