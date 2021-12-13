Nurgül Yeşilçay tam paylaşırken doları gördü! Bakın ne dedi

Güne 13,86 liradan başlayan dolar/TL kuru son dakika haberine göre, saat 09.40 itibarıyla 14 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü.

doların rekor seviyeyi gördüğü anlarda oyuncu Nurgül Yeşilçay bir paylaşım yaptı. Takipçilerine iyi haftalar dilemek için fotoğraflarını paylaşmak üzere olan oyuncu paylaşımına yazacağı notu değiştirmek zorunda kaldı.

Nurgül Yeşilçay doların gündemde olduğu sırada yaptığı paylaşıma "Tam fotoları koyarken iyi haftalar dileyecekken 'dolar'ı gördüm. İyi haftalar" yazdı.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına ise "Güzelsin" yorumları yağdı.

