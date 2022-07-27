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sahibinden.com’dan emlak ilanları için İlan Klibi özelliği

27.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer: - "Emlak kategorisinde hayata geçirdiğimiz İlan Klibi özelliği sayesinde kurumsal mağazalarımızın ilanlarını zenginleştirerek, ilanlarıyla ilgilenen kişilere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un İlan Klibi özelliği sayesinde kurumsal mağaza sahipleri portföylerini daha canlı ve ilgi çekici olarak sunabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, ARGE merkezinde yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdiği İlan Klibi özelliğini hayata geçirdi. İlan Klibi özelliği kurumsal emlak mağazalarının ilanlarını daha ilgi çekici kılarak, daha hızlı sonuç almalarını hedefliyor.

- İlan Klibi özelliği ne sunuyor?

İlana ait fotoğraflardan ve bilgilerden yapay zeka teknolojisini kullanarak video oluşturulmasına imkan tanıyan “İlan Klibi, videoda yer alan etiket ve açıklamalarla ilan hakkında detaylar sunulmasına da imkan tanıyarak kullanıcıların ilan hakkındaki bilgilere daha görsel bir şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor.

İlan Klibinde kullanılan fotoğraflara, fotoğrafın gayrimenkulün hangi bölümüne ait olduğunu gösteren etiketler eklenebiliyor ve detaylı açıklama yazılabiliyor. Ek olarak kullanıcılar kendilerine sunulan arka plan müzik alternatiflerinden istediklerini seçerek İlan Klibini daha özelleştirilmiş bir hale getirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, "ARGE merkezimizde, yapay zekâ teknolojisine dayalı olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve deneyimlerini iyileştirecek yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. Emlak kategorisinde hayata geçirdiğimiz İlan Klibi özelliği sayesinde kurumsal mağazalarımızın ilanlarını zenginleştirerek, ilanlarıyla ilgilenen kişilere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu özelliğimiz sayesinde ilanların daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayarak, satış süreçlerine de ekstra destek sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kullanıcılarımızdan gelen talepleri dinleyerek yeni ürün ve özellikler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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