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sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı

04.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibindex Vasıta raporu temmuz sonuçları açıklandı

İSTANBUL(AA) - Sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, otomobili, minivan, panelvan, arazi/SUV, pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Marka model sıralamasında ilk sırada Renault Clio ve Volkswagen Passat yer aldı. Geçen yılın temmuz ayının lideri olan Opel Astra ise listede üçüncü oldu.

Sıralama Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti. Temmuz ayında en çok ilanı verilen Arazi SUV pick-up markası değişmedi ve geçtiğimiz yıl da olduğu gibi ilk sırayı yine Nissan aldı.

Sahibindex Vasıta raporuna göre temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi.

2020 yılının temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı.

Geçtiğimiz senenin temmuz ayına oranla 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33,5’i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 25,4’ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu oran geçen yıl ise yüzde 33,4 olarak belirlenmişti.

Sahibinden.com’da temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken otomobil, geçtiğimiz sene olduğu gibi Volkswagen marka otomobiller oldu. Sıralama ise değişmedi ve Volkswagen’i Renault, BMW, Opel ve Ford takip etti.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 3 saniye olarak kaydedildi.

Sahibinden.com’un temmuz ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 2,6 arttı.

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