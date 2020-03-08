Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahilde ateş yakan vatandaşlar kısa süreli paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk caddesindeki sahil boyunda bir grup vatandaşın yaktıkları ateşin dumanı 150 metre ötedeki mazgaldan çıkınca vatandaşlar araç yanıyor sanıp polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine cadde arasında mazgal üzerine park etmiş aracın yanına gelen itfaiye ekipleri ve polisler aracın sahibi bulup kaputu açarak kontrol ettiklerinde araçla ilgili bir sorun olmadığını ve dumanın mazgaldan çıktığını gördü. Zabıta ekipleri ve polisler ateşin yandığı yöne doğru giderek vatandaşları uyararak yanan ateşi söndürdü. Araç sahibi vatandaş ta kısa süreli panik yaşadı.

Sahil de ateş yakan vatandaşlara kabahatler kanuna göre Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

