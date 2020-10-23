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Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “Bilimsel mesleki eğitimimizin 178’inci yılında kırgınız ama gururluyuz”

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekimliği eğitim öğretiminin başlangıcının 178.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “Bilimsel mesleki eğitimimizin 178’inci yılında kırgınız ama gururluyuz”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekimliği eğitim öğretiminin başlangıcının 178. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şahin, “Daha kaliteli mesleki eğitimin ve hakkımız olan mesleki yasal düzenlemelerin ortaya konulduğu günleri en yakın zamanda görmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Veteriner hekimlik mesleğinin geçmişinin M.Ö. 2000 li yıllara kadar uzandığını belirten Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Ülkemizde bilimsel anlamda eğitim vermeye başlamasının 178. yılına ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşarken, fakültelerimizin isminde hekimlik-tıp ibarelerinin hala yer almaması, yeterli sayıda akademik donanıma sahip olmayan, uygulama alt yapısı hazırlanmadan ülkemiz genelinde ardı ardına açılan veteriner fakülteleri ve tam donanımlı uygulama - araştırma hastanesi olarak inşa edilen binaların dahi elimizden alınmaya çalışılmasından dolayı bu önemli günü buruk şekilde kutluyoruz” dedi.

Başkan Şakin Dünya’nın pandemi sürecinde veteriner hekimlere olan ihtiyacını net şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, “İnsanlara uygulanacak olan, yerli ve milli Covid-19 aşısı çalışmalarında çok önemli aşamalar kaydeden veteriner hekim bilim İnsanlarımızın halk sağlığı üzerindeki böylesine büyük çalışmalarına rağmen, tüm sağlık çalışanlarının lehine olan kanuni düzenlemelerde ve hayatın akışında, Veteriner Hekimler sağlık çalışanı olarak değerlendirilmiyorken, yalnızca haklar kısılırken sağlık çalışanı olarak görülüyor olmamız da bizleri derinden yaralamaktadır. Ülkemizdeki 178 yıllık veteriner tıp eğitimi süresince, Fakültelerimizden yetişen nice büyük şahsiyetin, meslek şehitlerimizin ve fedakar şekilde mesleğimizin her alanında çalışmalarını sürdüren veteriner hekim meslektaşlarımızın, ülkemiz ve milletimiz için verdiği emeklerin hürmetine, daha kaliteli mesleki eğitimin ve hakkımız olan mesleki yasal düzenlemelerin ortaya konulduğu günleri en yakın zamanda görmeyi ümit ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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