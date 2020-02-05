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Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaret etti.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İncesu ilçesinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası iştiraki olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye ait Gebe Düve, Süt ve Üretim Tesisi, yine İncesu’ da bulunan Bakanlar Et Entegre Besi Tesisi ve Develi ilçesinde bulunan Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ ye ait Entegre Tarım Tesisi ile devam etti.İl Müdürü Şahin işletmelerin modern yapıları ve teknolojinin sunduğu imkanlar ile işgücünü azaltan örnek tesislerde yaptığı incelemeler için yaptığı değerlendirmede, “ Bakanlığımızın yoğun katılımlarla gerçekleştirdiği Tarım Orman Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılında tamamlanmasını planladığı eylemler içerisinde bulunan “ Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması ve Elit Sürülerin Oluşturulması ” amacına ulaşılabilmesi adına böyle tesislerin hem yeni girişimcileri cesaretlendirecek hem de mevcut işletmelere örnek oluşturması açısından önemli misyonları bulunmaktadır “ dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaret etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İncesu ilçesinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası iştiraki olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye ait Gebe Düve, Süt ve Üretim Tesisi, yine İncesu’ da bulunan Bakanlar Et Entegre Besi Tesisi ve Develi ilçesinde bulunan Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ ye ait Entegre Tarım Tesisi ile devam etti.
İl Müdürü Şahin işletmelerin modern yapıları ve teknolojinin sunduğu imkanlar ile işgücünü azaltan örnek tesislerde yaptığı incelemeler için yaptığı değerlendirmede, “ Bakanlığımızın yoğun katılımlarla gerçekleştirdiği Tarım Orman Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılında tamamlanmasını planladığı eylemler içerisinde bulunan “ Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması ve Elit Sürülerin Oluşturulması ” amacına ulaşılabilmesi adına böyle tesislerin hem yeni girişimcileri cesaretlendirecek hem de mevcut işletmelere örnek oluşturması açısından önemli misyonları bulunmaktadır “ dedi.

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Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
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