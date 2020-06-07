Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu

Şahinbey Belediyesi, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında çevreye duyarlı olan okulları ödül yağmuruna tuttu.

Şahinbey Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası’ etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren okulları hediye yağmuruna tuttu. Belediye, ayrıca ‘Bankam Atık’ projesinde geri dönüşüm malzemesi toplayan ve altın kazanan vatandaşlara da altın hediye etti. Proje ile tüm okullara toplamda 20 ton temizlik malzemesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, geri dönüşüm projesiyle farklı kategorilerde dereceye giren toplamda 18 okula ihtiyaçlarına göre çeşitli destekler sağladı.

“Çevremizi korumalıyız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, “İçinde yaşadığımız dünyamızın korunması adına çevre temizliği ve geri dönüşüm çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla alakalı projeler yaptık. Okullarımızda bu konuda bizlere önemli destekler sağladı. Bu anlamda okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Şahinbey’de günlük 900 ton civarında çıkan çöpümüz var. Bunun büyük bir kısmı geri dönüşüm olarak kullanılabilir. Geri dönüşüm konusunda en büyük destekçimiz okullarımız. Bu konuda da bir çalışma yaptık. Okullara zaten temizlik malzemesi lazımdı. Biz de okulların topladığı atıkların yüzde 5’i kadar okullarımıza temizlik malzemesi verelim dedik ve bunu bir yarışmaya çevirdik. Anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri şeklinde kategorilere ayırdık. Ancak en duyarlı kategori anaokulu öğrencileri oldu. Beşyüzevler Anaokulu’nun280 öğrencisi var. Bu öğrencilerimiz kişi başına 87 kilo toplamda da 24 bin 458 kilo geri dönüşüm malzemesi toplayarak tüm kategorilerde birinci oldu. Kendilerini kutluyorum. Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir Gaziantep ve Şahinbey ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.