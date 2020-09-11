YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesi personelleri immün plazma bağışında bulundu

Şahinbey Belediyesi personelleri immün plazma bağışında bulundu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi personelleri, Covid-19 hastalığına karşı etkin bir tedavi yöntemi olan immun plazma tedavisi için kan bağışında bulundu.Şahinbey Belediyesi personelleri, hizmet binası önüne gelen immün plazma kan bağışı otobüsünde plazma kan bağışında bulunarak, salgınla mücadele eden hastalara umut ışığı oldu.

Şahinbey Belediyesi personelleri immün plazma bağışında bulundu

Şahinbey Belediyesi personelleri, Covid-19 hastalığına karşı etkin bir tedavi yöntemi olan immun plazma tedavisi için kan bağışında bulundu.
Şahinbey Belediyesi personelleri, hizmet binası önüne gelen immün plazma kan bağışı otobüsünde plazma kan bağışında bulunarak, salgınla mücadele eden hastalara umut ışığı oldu. Kan bağışçılarını tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi ve hastalığı atlatan vatandaşlara immun plazma kan bağışında bulunmalarını istedi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsünün atlatılması yönünde Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiğini belirterek, “Tüm dünya da Covid-19 hastalığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu salgına yakalanan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanlığımız, hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık görevlilerimiz hastalarımızı tedavi etmek için canla başla uğraşıyorlar. Aynı zamanda Kızılay’ımız bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış kişilerden plazma kan almak suretiyle bu salgına yakalanan ve tedavisi devam edenlere plazma kanları bağışlıyorlar ve hastalarımızın iyileşmesine vesile oluyorlar. Biz de kurum olarak bu konuda çok hassas bir belediyeyiz. Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 17 bin 335 ünite kan bağışı gerçekleştirerek Kızılay’ımıza kan bağış yaptık. Şimdi de belediyemizde Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş durumda olan personellerimiz plazma bağışında bulunarak, bu hastalığı atlatmaya çalışanlara yardımcı olmak için bağış yaptılar. Maske, mesafe ve temizlik konusunu unutmamamız gerekiyor. İnşallah bu hastalığı hep birlikte ülke olarak en az hasarla anlatırız. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
12:32
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.