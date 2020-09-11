Şahinbey Belediyesi personelleri immün plazma bağışında bulundu

Şahinbey Belediyesi personelleri, Covid-19 hastalığına karşı etkin bir tedavi yöntemi olan immun plazma tedavisi için kan bağışında bulundu.

Şahinbey Belediyesi personelleri, hizmet binası önüne gelen immün plazma kan bağışı otobüsünde plazma kan bağışında bulunarak, salgınla mücadele eden hastalara umut ışığı oldu. Kan bağışçılarını tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi ve hastalığı atlatan vatandaşlara immun plazma kan bağışında bulunmalarını istedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsünün atlatılması yönünde Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiğini belirterek, “Tüm dünya da Covid-19 hastalığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu salgına yakalanan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanlığımız, hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık görevlilerimiz hastalarımızı tedavi etmek için canla başla uğraşıyorlar. Aynı zamanda Kızılay’ımız bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış kişilerden plazma kan almak suretiyle bu salgına yakalanan ve tedavisi devam edenlere plazma kanları bağışlıyorlar ve hastalarımızın iyileşmesine vesile oluyorlar. Biz de kurum olarak bu konuda çok hassas bir belediyeyiz. Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 17 bin 335 ünite kan bağışı gerçekleştirerek Kızılay’ımıza kan bağış yaptık. Şimdi de belediyemizde Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş durumda olan personellerimiz plazma bağışında bulunarak, bu hastalığı atlatmaya çalışanlara yardımcı olmak için bağış yaptılar. Maske, mesafe ve temizlik konusunu unutmamamız gerekiyor. İnşallah bu hastalığı hep birlikte ülke olarak en az hasarla anlatırız. Ayrıca kan bağışında bulunan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

