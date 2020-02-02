YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikalini Gaziantepli çocuklarla buluşturdu.Şahinbey Belediyesi, özellikle çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali “Türkiye’dir Burası” isimli gösteriyi Gaziantepli çocuklarla buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikalini Gaziantepli çocuklarla buluşturdu.
Şahinbey Belediyesi, özellikle çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali “Türkiye’dir Burası” isimli gösteriyi Gaziantepli çocuklarla buluşturdu. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan gösterinin ilk seansı 15.00’da, ikinci gösterimi ise 19.00’da sahnelendi.
"Türkiye anlatıldı"
TRT Çocuk ’ta yayınlanan “Rafadan Tayfa” adlı çizgi film “Türkiye’dir Burası” adlı çocuk müzikaliyle Gazianteplilerle buluştu. “Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız” sorusuyla maceraya atılan Akın ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatıldı. Müzikalde, Türkiye’nin güzelliklerini en doğal haliyle görüp, gelenekleri, kültürü ve değerlerini samimilikle, özgün şarkılar ve müziklerle seyirciye sunuldu. Aileleriyle beraber Müzikale gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

1’inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni

1’inci Hudut Alay Komutanlığında sancak ve görev teslim töreni

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.