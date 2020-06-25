YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak

Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftlerin nikahlarını izleyemeyen yakınları için Şahinbey Belediyesinin youtube kanalında nikah törenini canlı olarak verecek.Şahinbey Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenleri gelin-damat ve iki şahitle yapılırken bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak

Şahinbey Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftlerin nikahlarını izleyemeyen yakınları için Şahinbey Belediyesinin youtube kanalında nikah törenini canlı olarak verecek.
Şahinbey Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenleri gelin-damat ve iki şahitle yapılırken bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Yapılan yeni uygulama ile nikah törenleri, Şahinbey Belediyesi’nin youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca evlenen çiftlerin yakınlarının nikahı izleyebilmesi için çiftlere link verilecek ve bu link ile sadece istedikleri yakınlarının izlemesine olanak sağlanacak. Böylelikle herkesin görüntülere erişmesi de engellenmiş olacak.
Sağlık her şeyden önce gelir
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni evlenecek çiftlerin nikah törenini yakınlarının izleyebileceği müjdesini vererek, “Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’nin en fazla nikah kıyan belediyesi unvanını elimizde bulunduruyoruz. Korona virüsü tedbirleri kapsamında nikahları kıyılacak yeni çiftlerimiz için bazı yeni projeler ürettik. Bildiğiniz gibi nikahı kıyılan çiftlerimizin, sadece nikah şahitleri yanına alınabiliyor. Diğer yakınları ise yanlarına alınmıyor. Dışarıda yeni çiftlerin nikahına ve mutluluğuna ortak olmak isteyen yakınları için online uygulama başlatıyoruz. Çiftlerimizin nikahlarını evlerinde ve nikah salonu dışında bekleyen yakınları Şahinbey Belediyesi’nin youtube kanalında izleyebilecekler. Aynı zamanda evlenen çiftlerimizin yakınlarının nikahı izleyebilmesi için çiftlerimize link verilecek ve bu link ile sadece istedikleri yakınlarının izlemesine olanak tanınacak. Böylelikle çiftlerin nikahını herkes izleyemeyecek. Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum” dedi.

Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Ege Eczanesi
Sehitkamil
Elit Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.