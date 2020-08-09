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Şahinbey Belediyesi’nden randevulu ayakkabı dağıtımı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi öğrencileri ödüllendirmek için geleneksel hale getirdiği ayakkabı dağıtımını bu yıl korona virüsü nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirecek.Şahinbey Belediyesi’nin 24 noktada gerçekleştireceği spor ayakkabısı dağıtımı korona virüsü nedeniyle randevulu yapılacak.

Şahinbey Belediyesi’nden randevulu ayakkabı dağıtımı

Şahinbey Belediyesi öğrencileri ödüllendirmek için geleneksel hale getirdiği ayakkabı dağıtımını bu yıl korona virüsü nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirecek.
Şahinbey Belediyesi’nin 24 noktada gerçekleştireceği spor ayakkabısı dağıtımı korona virüsü nedeniyle randevulu yapılacak. Yaz döneminde Ortaokul, lise, güz döneminde ise üniversite öğrencilerine verilecek olan spor ayakkabısını alacak olan öğrenciler, öncelikle https://www.sahinbey.bel.tr adresinden bilgilerini girerek randevu alacaklar. Daha sonra öğrenciler en yakın sosyal tesis veya gençlik merkezinden kendilerine belirtilen gün ve saatte ayakkabılarını alabilecekler.
Korana tedbirleri uygulanacak
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere hediye edilecek olan spor ayakkabısı dağıtımında korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirterek, “Öğrencilerimiz bizim için değerli onların başarısı için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 150 bin adet ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize spor ayakkabısı hediye edeceğiz. Ancak korona virüsü nedeniyle öğrencilerimize spor ayakkabısı dağıtımını 24 ayrı nokta da randevu sistemiyle gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz Şahinbey Belediyemizin internet sitesi üzerinden randevu alarak kendilerine belirtilen zamanda ve saatte ayakkabılarını alabilecekler. Dağıtımlar uygulanacak tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecektir” dedi.

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