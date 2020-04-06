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Şahinbey sokak hayvanlarını unutmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yem bıraktı.Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yem bıraktı.
Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarına mama ve su desteğini arttıran belediye ekipleri, mama ve su kaplarını dezenfekte de ediyor. Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında yer alan noktalara belirli aralıklarla mama ve su takviyesi yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Kırkayak Parkı’ndaki kedi evlerindeki kedilere mama bıraktı. Parktaki kuşlara da yem atan Tahmazoğlu, korona virüsten önce de sokak hayvanlarına mama ve su bıraktıklarını kaydetti.
Sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çalışmalara devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak parklarımıza, cadde ve sokaklarımıza hem kedi evleri yaptık hem de sokak hayvanları için suluk ve yemlikler yaparak buralara su ve yem bırakıyoruz. Kuşlar için parklarımıza kuş evleri yaptık ve kuş yemlikleri yaptık. Yine bunlara da yem atıyoruz. Ayrıca piknik ve ormanlık alanlarında yaşayan hayvanlar için de oralara yem bıraktırıyoruz. Böylelikle sokak hayvanları da aç kalmıyorlar. Şu günlerde daha da önem arz etti. Lokantaların ve birçok yerin kapanmasıyla, oralardan beslenen sokak hayvanlarının aç kalma ihtimaline karşı bizde Şahinbey Belediyesi olarak onlara yem dağıtarak, su dağıtarak aç kalmalarını engellemiş oluyoruz” dedi.

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Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
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