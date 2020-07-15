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Şahinbey’de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümünde Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Milletbahçesi’nde bisiklet severlerin katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi."Unutmadık unutturmayacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkenin ekmeğiyle büyüyen, milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verdik.

Şahinbey’de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.
Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümünde Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Milletbahçesi’nde bisiklet severlerin katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.
"Unutmadık unutturmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkenin ekmeğiyle büyüyen, milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verdik. Şehitlerimizi, ’Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyoruz. 15 Temmuz, "günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkta meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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İkindi
16:32
Akşam
19:57
Yatsı
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
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