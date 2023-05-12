Şahinbey’de 91 engelliye tekerlekli sandalye

Şahinbey’de son 14 yılda dağıtılan tekerlekli sandalye sayısı 3 bin 375’e ulaştı.

Yaşamını kolaylaştıracak projelerle engellilere de dokunmayı başaran Şahinbey Belediyesi, 91 engelliye düzenlenen törenle akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerini hediye etti. Son dağıtılanlarla birlikte 14 yılda dağıtılan tekerlekli sandalye sayısı 3 bin 375’e ulaştı. Ayrıca 14 yılda engelliler için engelliler için park, havuz, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 8 tane hasta bakım yatağı kurulurken, 7 tane akıllı klozet, 101 adet işitme cihazı, 420 görme engelliye beyaz baston, protez kol ve bacak, analog görme engelli bilgisayarı hediye edildi.

HEPİMİZ BİR GÜN ENGELLİ OLABİLİRİZ

Tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuşan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, herkesin bir gün engelli olabileceğini ifade ederek “Şahinbey Belediyemizin çok anlamlı bir etkinliğinde daha bir araya geldik. Milletimizin duası için yapılan engelli kardeşlerimize yapılan bu hizmetler çok kıymetli çok takdire şayan. Hepimiz bir gün engelli olabiliriz. O yüzden empati yapmak çok önemli. Gerek Merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerimiz engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Engelleri ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Buna öncülük eden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

"MAVİ KAPAK BİRİKTİRME DÖNEMİNİ BİTİRDİK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de mavi kapak biriktirme dönemini bitirdiklerini, her geçen gün engellilere verilen desteklerin artarak devam ettirdiklerini kaydetti. Şahinbey’de dağıtılan tekerlekli sandalye sayısının 3 bin 300’ü aştığını hatırlatan Tahmazoğlu, "Bir gün değil 365 gün engelli kardeşlerimizin yanındayız. Tohum nasıl toprağa emanetse engelli kardeşlerimizde topluma emanettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göreve gelmeden önce engelli kardeşlerimiz hak ettiği değeri göremiyordu. Engelli kardeşlerimiz eve hapsolmuş sokağa çıkamıyordu. Akülü veya Manuel tekerlekli sandalye alma şansı yoktu. Yurt dışından eski akülü sandalyeleri toplar burada şah şahalı törenlerle dağıtırlardı veya engelli kardeşlerimize mavi kapak biriktirtirlerdi. Onu da büyük bir lütufmuş gibi dağıtırlardı. Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra, engelli yasaları ile engelli kardeşlerimize maaş bağlatıp işe alınması yönünde çalışmalar yaptı ki bunların hepsi de çok önemli çalışmalardı. Bizlerde Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana engelli kardeşlerimize yardımcı olduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli kardeşlerimize hep yardımcı olduk hep te olmaya devam edeceğiz. Çünkü engelli kardeşlerimiz bizlere emanet. Göreve geldiğimiz günden buyana engelli kardeşlerimize akülü, manuel sandalye dağıtımımıza aralıksız devam ediyoruz. Yılda 2 defa tören yapıyoruz ama biz her gün ihtiyacı olan kardeşlerimize akülü ve manuel sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız akülü ve manuel tekerlekli sandalye sayısı 3 bin 300’ü aştı. Ayrıca vatandaşlarımıza hasta bakım yatağı, 101 tane işitme cihazı, 13 tane protez kol bacak, analog bilgisayar, 420 tane beyaz baston, akıllı klozet dağıtıyoruz. Engelli kardeşlerimiz akülü tekerlekli sandalyelerini şarj edebilsin diye 4 tane şarj istasyonu kurduk. Bin 100 tane yatalak hastamıza düzenli olarak hiçbir ücret almadan hasta bezi temin ediyoruz. Engelli kardeşlerimize daha önceden olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SEVGİ HER ENGELİ AŞAR

Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karaoğlan, Şahinbey Belediyesi’nin yılın her günü engellilerin yanında olduğunu ifade ederek “Bu anma gününü engelliler için bayram gününe çeviren, bir gün değil 365 gün engellilerin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Sevgi her engeli aşar sözü çok güzel bir söz. Ancak söz icraat ve eylemle kucaklaşmayınca hiçbir engel ifade etmiyor. Bu sözü güzel bir etkinlik ve faaliyetle yılda iki kez bayrama dönüştüren Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ENGELLİ YASASI AVRUPA’DAN DAHA İYİ

Görme Engelliler Derneği Başkanı Necmettin Aysel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun engellilere her zaman destek olduğunu belirterek, “Engellilere verilen imkanlara baktığımızda Avrupa’dan daha ileride oluğumuzu söyleyebilirim. 2009 yılında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldikten sonra engellilere sahip çıkarak onların her zaman yanında oldu ve ihtiyaçlarına cevap verdi” diye konuştu

Şahinbey belediyesinin düzenlediği törende akülü ve manuel araçlara kavuşan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Törende akülü aracını teslim alan Abdullah Bal, tüm ihtiyaçlarını devletin karşıladığını belirtirken “Başkanımız sayesinde bütün ihtiyaçlarımız devletimiz ve belediyemiz tarafından karşılandı. Akülü ve manuel sandalyenin dışında evdeki ihtiyaçlarımızı da karşılıyor sağ olsun” şeklinde konuştu.

Akülü aracı olmadan önce sıkıntı yaşadığını belirten Hasan İnceer, Tahmazoğlu’nun kendine söz verdiği tekerlekli sandalyenin teslim edilmesinin sevincini yaşadığını belirterek, "Ben doğuştan bedensel engelliyim. Yıllardır kapının önünde oturuyordum. Başkanımla 2009 yılında tanıştık akülü araç sözü vermişti ve akülü sandalyemi bugün verdi. O günden bu güne akülü sandalyemle rahat bir şekilde hayatımı idame ettiriyorum”

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, STK temsilciler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

