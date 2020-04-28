Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

Şahinbey Belediyesi bir yandan korona virüsüne karşı kararlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da korona virüs sebebiyle yoğunluğun azalmasını fırsata çevirerek, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmasına devam ediyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şahinbey Belediyesi, ilçedeki saha çalışmalarını da elden bırakmıyor. Belediye ekipleri, korona virüsle mücadele sakinleşen yolları ve caddeleri fırsata dönüştüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yol, asfalt, bakım-onarım ve yenileme gibi birçok hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

“İhtiyaç olan her yere asfalt yapılacak”

Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni açılan ve yapılaşmanın hızlı bir şekilde devam ettiği Ertuğrul Mahallesi’nde de yol açma ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ertuğrul Mahallesi, yeni kurduğumuz mahallelerden bir tanesi. Karataş’ın alt tarafıyla Yeşilvadi Bulvarı arasında kalan bölgemiz. Burada yapılaşma hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de bununla uyumlu olarak yolların açılması, asfaltlanması işlemini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, “Yine korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı vesilesiyle de özellikle şehir merkezinde kalan Şehitler Caddesi üzerinde bozulan yolların da tamiratını bir taraftan yapıyoruz. Amacımız bunu fırsata çevirerek eksik kalan, yapılması gereken yolların açılması, tamir edilmesi gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

