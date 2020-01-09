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  4. Sahipsiz hayvanlara düzenli olarak yiyecek bırakılıyor

Sahipsiz hayvanlara düzenli olarak yiyecek bırakılıyor

KONYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak şehir genelinde beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması amacıyla şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak tavuk kırıntıları ve pelet yem bırakırken, hava şartlarının durumuna göre hayvanlara yem ve yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak şehir genelinde beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin aç kalmaması amacıyla şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak tavuk kırıntıları ve pelet yem bırakırken, hava şartlarının durumuna göre hayvanlara yem ve yiyecek bırakmaya devam ediyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar için de Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi, mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine de buğday bırakıyor. Vatandaşların da yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartlarının olduğu dönemlerde evlerinde artan yiyecekleri sokak hayvanları için uygun noktalara bırakmaları büyük önem arz ediyor.

Yaban hayvanlarına acil müdahale hizmeti
Konya Büyükşehir Belediyesi, kış şartları nedeniyle yaralı, bakıma muhtaç ve yem sıkıntısı çekerek yerleşim yerlerine sığınan yaban hayvanlarını da koruma altına alıyor. Konya merkez ve ilçelerde bakıma muhtaç yaban hayvanlarını Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği içinde alarak Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavilerini ve bakımlarını yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvanları doğal ortamlarına geri bırakıyor.

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Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
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